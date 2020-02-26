السوداني: تصريح علاوي حول محاولات عرقلة تمرير حكومته يثير المزيد من الأسى

(المستقلة)…. انتقد عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني تصريحاً لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بشأن التصويت على الكابينة الحكومية.

وقال السوداني في بيان له تلقته (المستقلة) إن “ما تمّ تداوله من تصريحٍ لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي وماوصفه بمحاولات عرقلة تمرير حكومته يثير المزيد من الأسى” .

واضاف انه “على الرغم من أن هناك فسادا وتجاوزا على المال العام لا يمكن انكاره او تبرئة اي جهة منه لكن ان يصل الامر بالسيد رئيس الوزراء المكلف أن يعدّالموقف من حكومته حدا فاصلا بين الحق والباطل وبين النزاهة والفساد فهذا شيء خطير لا ينبغي ان يدعيه احد وهو بكل تأكيد لا يمت الى الديمقراطية بصلة. وإلا فما الحاجة الى التصويت؟”.

وتابع السوداني “يتبادر إلى الذهن سؤال مهم وهو من اين حصل السيد علاوي على هذه التزكية المطلقة له ولفريقه قبل أن يباشروا بعملهم مع جل احترامنا اياهم جميعا”.

وزاد “اننا نجد أن التصويت السري الذي يعترض عليه السيد علاوي إدعى لتحقيق العدالة وحرية الراي من دون خوف من تهديد أو طمع في فساد أو رشوة كما جاء في التغريدة إذ أن أساس الفلسفة من التصويت السري هو تكريس حرية الرأي واستبعاد أيّ مؤثر خارجي من تهديد من اخر طامع برشوة او ماشابه، ولهذا كان من الأجدى ان يدعو السيد علاوي الى التصويت السري وليس العكس إن كان هناك حرص حقيقي على نزاهة الاختيار وحرية الرأي وثقة بالمرشحين وتحديدا في أجواء مثل هذه يشوبها الكثير من محاولات التأثير المتعمد الذي وصل إلى الإملاءات والتهديد بما يتناقض مع الحرية وقواعد الديمقراطية”.

وبين ان “ما نتمناه ان يكون هذا التصريح غير صادر من الرئيس المكلف او أن يبادر بتوضيح يمكن ان يسهم في تقليل الأضرار الناتجة عنه لاسيما وهو يقف على بعد ساعات من عقد جلسة التقدم لنيل الثقة كما هو مقرر”.