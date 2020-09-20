السوداني :القضاء يرد تظلمات قرار ايقاف تجديد عقود الهاتف النقال

المستقلة / سرى جياد / اعلن النائب محمد شياع السوداني، الاحد، ان القضاء رد التظلمات بشأن قرار ايقاف تجديد عقود الهاتف النقال.

وقال السوداني في تغريدة على تويتر ، ان “القضاء العراقي الفيصل العدل، يرد التظلمات بشأن قرار ايقاف تجديد عقود الهاتف النقال”.

وكان السوداني قد رفع دعوى بتاريخ 12\8\2020 لإصدار امر ولائي بإيقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال بعد أن وافقت الهيئة او مجلس الوزراء بتجديدها وتشغيل خدمات الجيل الرابع اعتبارا من مطلع العام المقبل.