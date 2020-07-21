السوداني : أمر نيابي بتدقيق عقود الهاتف النقال منذ عام 2007. وثيقة

المستقلة / – أكد النائب المستقل محمد شياع السوداني حصول موافقة رئاسة مجلس النواب على إصدار أمرٍ نيابيّ بتكليف ديوان الرقابة المالية بالإستعانة _لغرض الاستشارة _ بشركة عالمية متخصصة بقطاع الإتصالات لتدقيق الإلتزامات المالية والإدارية والفنية والقانونية المتعلقة بعقود تراخيص الهاتف النقال منذ العام (2007)ولغاية (2020).

وقال السوداني في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الثلاثاء ، أن هذا الأمر جاء بعد أن قدم طلباً رسمياً حظي بتأييد (84) نائباً لفتح هذا التحقيق الذي نال موافقة رئيس مجلس النواب ونائبه الاول، مؤكداً أنه سيتابع مستجدات هذا الأمر كونه عضواً في لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعزز العمل الرقابي المهني الذي يستند الى الدستور والقانون وتسهم في محاسبةكلِّ من تسبب في هدر المال العام أيًّا كان موقعهُ.

وكان السوداني قد طالب بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير بتمديد عقود تراخيص الهاتف النقال وما يترتب عليه من إجهاض الرخصة الوطنية الرابعة فضلا على وجود هدر بالمال العام في هذا الملف الذي ذكره مراراً وتكراراً في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والكتب الرسمية.

ونبه السوداني على أهمية تفعيل العمل النيابي وتحديدا الآن بوجود جائحةٍ وضائقةٍ مالية يمر بها العراق ناهيك عن وجودِ حقوقٍ ضائعةٍ .