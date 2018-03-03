السهلانی : الموازنة ستمرر بعد الاخذ بالملاحظات والمقترحات

(المستقلة)..قال النائب عن التحالف الوطني هلال السهلانـي ان اللجنة المالية النيابية وعدت الاخذ ببعض الملاحظات والمقترحات التي قدمها النواب لضمان تمرير الموازنة العامة بصيغتها النهائية. .وشار السهلاني الی ان ” النصاب سیکتمل للتصويت على تمرير الموازنة العامة بسقف 104 تريليون دينار ومعدل العجز نحو 13 تريليون دينار ، واعتماد سعر برميل النفط 46 دولار “.

، واوضح ان ” التصويت النهائي يشمل المواد المضافة والمقترحات في مشروع القانون ، حيث هناك 16 مقترحا واكثر من 20 مادة مضافة “.

واضاف السهلاني ان ” حصة الاقليم ستبقى النسبة نفسها دون تغيير 12,67% وتكون بحسب النسبة السكانية لمحافظات الاقليم ، بدلا من النص السابق حصة محافظات الاقليم ” ، مبينا ان ” هناك شكوك بتلك النسبة عموما لوجود احصائين احدهما من وزارة التجارة والاخر من وزارة التخطيط التي حددت للاكراد 13.4% ، وبالتالي قد تلجأ الحكومة الى هذه النسبة “.

وتابع القول ان ” من ضمن التعديلات تخويل رئيس الوزراء صلاحية صرف مبلغ 5% في موازنة الطوارئ ، لمعالجة بعض الحلول مع الاقليم حول رواتب البيشمركة والموظفين “.