السهلاني : الدورة الحالية للبرلمان لن تشهد تمرير لائحة السفراء الجدد

(المستقلة) …. أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية هلال السهلاني، الاثنين، أن الدورة الحالية لمجلس النواب لن تشهد تمرير لائحة السفراء الجدد، مشيراً إلى أن بعض الأسماء المرشحة من قبل وزارة الخارجية هي محل جدل.

وقال السهلاني في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “اللجنة لم تتسلم حتى الآن لائحة مرشحي السفراء الجدد، ولم تصلها القائمة بشكل رسمي ومازلنا ننتظر ذلك”، مشيراً إلى أنه “كان من المفترض مقابلتهم وإعداد تقرير نهائي بالسير الذاتية للمرشحين ثم تعرض على مجلس النواب ليتم التصويت عليهم”.

وأضاف، أن “هناك خلافاً حول تمثيل المرشحين من داخل الوزارة وخارجها، لأن قانون الخدمة الخارجية يتضمن نسبة لمن يترقون لدرجة سفير من داخل الوزارة ومن يترشح عن الكتل السياسية”، مبيناً أن “بعض الأسماء المرشحة من قبل الوزارة هي محل جدل، ووصلت إلى مجلس الوزراء دون ترشيحات الكتل التي لم تخاطب حتى الان لتقدم مرشحيها، ثم سمعنا لاحقا بالاتفاق على مناصفة نسبة التمثيل في مجلس الوزراء”.

وتابع، أن “أحد المقترحات التي طرحت سابقاً أن تحسم ترشيحات الوزارة أولا، بعد دراستها في مجلس الوزراء ثم ترسل إلى البرلمان لتقوم اللجنة بمقابلتهم وتقييم مؤهلاتهم وتعرض للتصويت داخل مجلس النواب لسد النقص في البعثات والسفارات العراقية، على أن ترحل أسماء مرشحي الكتل إلى الدورة المقبلة”.

وكان السهلاني أعلن، السبت (25 تشرين الثاني 2017)، عن وجود “نقص حاد” في عدد السفراء العراقيين، لافتا إلى أن آلية تعيين اولئك السفراء “معقدة جدا” وتمر بأربع مراحل.