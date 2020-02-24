السنغال تكمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس العرب للشباب

(المستقلة) – حسام الدين جمال – اكتمل مساء الإثنين عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما، بصعود السنغال ومصر والجزائر.

وكانت منتخبات العراق وليبيا وتونس والمغرب والبحرين قد ضمنت في وقت سابق تأهلها إلى ربع النهائي.

وفاز المنتخب المصري على نظيره الفلسطيني بنتيجة 4-2، مساء الإثنين، في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة.

وفي الجولة ذاتها فاز منتخب الجزائر على نظيره السعودي 2-1 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة الثالثة، ويرافق منتخب مصر للدور التالي.

وهزم منتخب السنغال، الذي يشارك ببطاقة دعوة، نظيره السوداني بنتيجة 3-0، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، ليرافق وصيفه منتخب ليبيا لربع النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره العراقي في ربع النهائي، فيما يواجه منتخب الجزائر نظيره التونسي، ويلتقي منتخب المغرب مع ليبيا، فيما ضرب منتخب السنغال موعدا مع البحرين.

يذكر أن البطولة تقام حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى 7 مارس/أذار المقبل.