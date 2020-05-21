السماء تمطر “كورونا” !!

(المستقلة)..سقط برد غير عادي على شكل فيروس كورونا في ولاية نويفوليون المكسيكية، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل”.

ووفقا لشهود عيان، كان شكل البرد يشبه فيروس كورونا. ورأى السكان المحليون المذعورين في الحادث “رسالة من الله يذكرهم بالبقاء في منازلهم” أثناء الوباء.

كما تم الإبلاغ عن ظاهرة طبيعية مماثلة في الطرف الأخر من العالم. عرض مستخدم “تويتر” أرلين لي صورة لبَرَد “فيروس كورونا” الذي سقط في مدينة تشينغداو الصينية في 18 أيار.

ودرس خوسيه ميغيل فيناس، عالم الأرصاد الجوية ومستشار المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الصور التي ظهرت على الشبكات الاجتماعية. قال إنه لا يوجد شيء خارق في هذا: خلال العواصف القوية، عندما يصطدم البرد بالأحجام المختلفة مع بعضه البعض يلتصق ببعضه البعض ويصبح له أشكال غير عادية.

المصدر: سبوتنيك عربي