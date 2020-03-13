السماء تمطر حديدا .. اكتشاف خصائص غريبة لـ كوكب أضخم من الشمس

المستقلة /اكتشف العلماء المواصفات الغريبة لكوكب تم اكتشافه قبل 4 أعوام وهو عبارة عن كتلة معدنية ساخنة وسماؤه تمطر الحديد ليلا.

ووفقا لما نشر في مجلة ناتشر العلمية فإن، هذا الكوكب الذي أطلقوا عليه اسم WASP-76b، يبعد 60 سنة ضوئية من الأرض، وتصل درجة حرارته إلى 2400 درجة مئوية، أي حوالي 4350 فهرنهايت، وهي حرارة ساخنة بما يكفي لتبخير الحديد.

ووفقا للدراسة الجديدة فإنه عندما يأتي الليل فإن درجة الحرارة تقل قليلا فتجعل بخار الحديد يتكثف مرة أخرى، لتسقط السماء ليلا قطعا من الحديد.

وقال عالم الفيزياء الفلكية ديفيد اهرنريتش من جامعة جنيف في سويسرا، أنه يمكن القول أن هذا الكوكب يمطر في المساء رغم ارتفاع درجة الحرارة على سطحه، ولكنه يمطر حديد.

وكان قد اكتشف العلماء هذا الكوكب في عام 2016، وهو نوع من الكواكب يعرف باسم “المشترى الساخن”، ويتميز بأنه أقل كتلة من المشترى ولكن حجمه حوالي 1.8 مرة حجم المشترى.

ويبعد هذا الكوكب حوالي 5 ملايين كم عن الشمس، وهو أكبر وأكثر حرارة من الشمس، وتبلغ كتلته 1.5 مرة كتلة الشمس، و1.8 مرة حجم الشمس.