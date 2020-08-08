السليمانية : تعلن الإطاحة بـ 6 عناصر من داعش خلال عمليتين منفصلتين

(المستقلة)…. أعلنت مؤسسة أمن إقليم كوردستان العراق الإطاحة بستة عناصر في تنظيم داعش خلال عمليتين منفصلتين في محافظة السليمانية.

وقالت المؤسسة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت إن قواتها اعتقلت خلال عمليتين منفصلتين 6 إرهابيين في حدود قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية.

وأضافت أن هؤلاء المعتقلين بايعوا داعش عام 2014، ويتواصلون مع عناصر التنظيم، كما أنهم شاركوا في جرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت المؤسسة إن المعتقلين الستة من سكان الفلوجة وبغداد وقضاء المحمودية (بغداد) وتتراوح أعمارهم بين ٢٢ و٣١ عاماً، ودخلوا الإقليم بهويات مزورة على أنهم عمال. (النهاية)