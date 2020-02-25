السليمانية تعطل الدوام الرسمي 28 يوما في المدارس بسبب كورونا

(المستقلة)… صوّت مجلس محافظة السليمانية في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء على تعطيل الدوام الرسمي في المراكز الدراسية كافة.

وعقد مجلس المحافظة في وقت سابق من اليوم جلسة استضاف بها المسؤولين التربويين في السليمانية لمناقشة منح عطلة رسمية بعد تفشي فيروس كورونا في العراق.

وصوت 14 عضوا بالموافقة على تعطيل الدوام في المركز الدراسية بينما صوت 11 عضوا بالرفض.

وأكد مصدر في المجلس ان العطلة ستبدأ من يوم غد المصادف 26/2/2020 وتنتهي بتاريخ 24 /3/2020. (النهاية)