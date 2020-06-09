السليمانية تسجل 100 إصابة جديدة بكورونا

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق تسجيل ١٠٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة).. اليوم الثلاثاء ، إن ٤٧ من المصابين الجدد رجال، و٢٩ امرأة، و٢١ طفلاً، فضلا عن شابين وفتاة.

وأضافت أن ٥٣ منهم تلقوا العدوى من مصابين سابقين، بينما ظهرت أعراض المرض على البقية أثبتت الفحوصات إصابتهم بالفيروس.

وأشارت إلى أن ٨٧ منهم يقطنون في مدينة السليمانية، و٧ في قضاء بنجوين، و٤ في ناحية بازيان، واثنين في قضاء جمجمال.( النهاية)