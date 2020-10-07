السليطي يفتح النار على الكاظمي ويشن وابل من الاتهامات اليه

المستقلة/- سرى جياد /حمل النائب صادق السليطي السيد رئيس الوزراء تعمد تأخير الرواتب للموظفين وعده تلاعب بأرزاق الناس ومؤشر خطير لاستخدام قوت الشعب واستحقاقهم كورقة للضغط السياسي وجني مبالغ مالية بالاقتراض

وقال السليطي في بيان له تلقته المستقلة أن الواردات النفطية وغير النفطية لشهر أيلول كانت تغطي رواتب الموظفين كما صرحنا في بداية الازمة وهناك نقص بالموازنة التشغيلية للوزارات وكان بامكان الحكومة توزيع الرواتب بأوقاتها و الالتزام بتقديم ورقة الإصلاح الاقتصادي و حصر الاقتراض بأضيق الحدود وجعله آخر الحلول لا أولها .

ودعا السليطي رئاسة مجلس النواب لفتح تحقيق مع رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط بموضوع تعمد تأخير الرواتب واستغلاله لدفع الدولة للاقتراض ولعدم الوضوح ومكاشفة الشعب وتصريحهم بعدم توفر مبالغ الرواتب لتصرف بعد ذلك بأيام.