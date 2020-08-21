السليطي : الربط الخليجي سيوفر 3 آلاف ميكا

(المستقلة) /سرى جياد/.. اكد عضو لجنة النفط و الطاقة النيابية صادق حميد السليطي ان مشروع الربط الخليجي سيوفر نحو ٣ آلاف ميكا واط،مبينا انه بحاجة إلى وقت للإنجاز.

وقال السليطي لـ(المستقلة) ان هذا المشروع يهدف إلى ربط العراق بالمنظومة العالمية في أوروبا عن طريق تركيا، منوها الى ان هذا المشروع بحاجة إلى وقت ومحطات dcخاصة وخطوط و ينفذ من قبل مختصين،واصفا ان العمل به قرار سليم من الحكومة.

واستدرك بالقول أن هذا الربط لا يعد الحلّ النهائي لمشكلة الكهرباء في العراق لكن بالإمكان توفير نحو ٣٠٠_٤٠٠ميغاواط لتغذية البصرة عن طريق الربط مع الكويت والذي ينفذ من قبل منظمة خليجية بطول ٣٠٠كم.

وألمح الى ان مبالغ استيفاء الخط ستدفع لتوفير ٣٠٠٠ ميغا واط يصل منها ٥٠٠ ميغاواط لتغذية جزء من الحاجة الفعلية لتجهيز البصرة والتي تبلغ ٣٥٠٠ ميغا واط ضمن الزيادة الطبيعية لعام ٢٠٢١.