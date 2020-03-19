السلع الأكثر طلباً خلال أزمة كورونا عالمياً

المستقلة /شهدت العديد من دول العالم إقبالاً كبيراً على شراء السلع الأساسية مع استمرار تفشي فيروس كورونا.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تدافع المتسوقون لشراء الأطعمة وأدوات التنظيف والمعقمات، استعداداً لفترات عزل طويلة في منازلهم، مع فرض بعض الدول إغلاقاً تاماً لكافة الفعاليات والأنشطة.

وفيما يلي مجموعة من أكثر السلع طلباً في المتاجر خلال أزمة كورونا، بحسب صحيفة ميرور البريطانية:

المعكرونة

وجبة شهية ورخيصة الثمن وسهلة التحضير، كما أن بالإمكان تخزينها لوقت طويل في أوقات الأزمات.

الأطعمة المعلبة

خلال أوقات الأوبئة والحروب، تلعب المعلبات دوراً هاماً في تأمين وجبات الغذاء للسكان، فهي تدوم لوقت طويل ولا تحتاج إلى شروط تخزين قاسية.

ورق التواليت

شهدت العديد من دول العالم نقصاً في ورق التواليت، مع اندفاع عدد كبير من المتسوقين لتخزين المنتج بكميات كبيرة.

الخبز

من البديهي أن يكون الخبز بأنواعه من أكثر المواد الغذائية طلباً خلال الأزمات، فهو مكون أساسي على طاولة الطعام في معظم دول العالم.

المناديل

تشكل النظافة الشخصية أهم عامل للوقاية من فيروس كورونا، وتعتبر المناديل بأنواعها عنصراً أساسياً لتحقيق ذلك.

معقمات الأيدي

ينصح الأطباء بغسل اليدين بالماء والصابون أو فركها بالمعقمات الحاوية على نسبة عالية من الكحول.

الأطعمة المجمدة

كما هو الحال بالنسبة للمعلبات، يمكن أني تبقى الأطعمة المجمدة صالحة للأكل لوقت طويل.

الطحين

مكون أساسي لصنع الحلويات والمعجنات، ويمكن في نفس الوقت استخدامه لصنع الخبز في حالات الطوارىء.

البسكويت

لتلبية رغبة الأطفال في تناول الحلويات والأطعمة الخفيفة خلال فترة العزل الصحي.

المناديل المعقمة

خيار جيد لتعقيم الأيدي والأسطح المعرضة للتلوث بسهولة.

مسكنات الألم

يستعد الكثيرون لأية أعراض مرضية محتملة خلال فترة العزل الصحي بشراء مسكنات الألم.

الصابون

مع تشديد الأطباء على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون، من الطبيعي أن يقبل الكثيرون على تخزين كميات كبيرة من الصابون.