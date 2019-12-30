السلطات التركية تعتقل عراقيين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “داعش”

المستقلة … أعلنت السلطات التركية اليوم الاثنين عن تنفيذها عمليات اعتقال بداخل العديد من المحافظات التركية الهدف منها استهداف عناصر ينتمون الى تنظيم داعش.

حيث أعتقلت السلطات التركية ما يقارب 70 شخصاً من مناطق متفرقة في البلاد، منها العاصمة أنقرة و بطمان وقيصرية وأضنة، كما ان الاعتقالات شملت العديد من العراقيين المقيمين في الاراضي التركية بتهمة الانضمام الى تنظيم داعش.

و في وقت سابق من الاسبوع الماضي اعلنت السلطات التركية عن اعتقالها 20 شخصاً في مدينة اسطنبول يشتبه ايضاً بانضمامهم الى داعش، يذكر ان تركياصعدت تركيا من حملاتها ضد مقاتلي تنظيم “داعش” خلال الأشهر الأخيرة، حيث رحلت بعضهم إلى البلاد التي جاءوا منها.