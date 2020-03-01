السكري يهدد صحة قلبك

المستقلة /قالت مؤسسة القلب الألمانية إن داء السكري يهدد صحة القلب؛ حيث يتسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم بشكل مزمن في الإصابة بقصور القلب وأمراض القلب التاجية والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضحت المؤسسة أن أعراض الأزمة القلبية تتمثل في ضيق التنفس وآلام الصدر الشديدة والعرق البارد، بينما تتمثل أعراض السكتة الدماغية في الشلل النصفي واضطرابات الرؤية والكلام والتوازن، بالإضافة إلى أعراض عامة مثل الغثيان والقيء والصداع والدوار والشعور بالإعياء.

وشددت المؤسسة على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، نظراً لأن كل دقيقة لها ثمنها.

ولتجنب هذه العواقب الوخيمة يتعين على مرضى السكري ضبط نسبة السكر بالدم من خلال العلاج الدوائي واتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.