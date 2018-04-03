وقف جميع انشطة الحملة الانتخابية للسيسي في الداخل والخارج

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أعلن السفير محمود كارم المنسق العام لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف جميع أنشطة الحملة الانتخابية للرئيس السيسي في الداخل والخارج وحذر من الزج باسم الحملة الانتخابية في أي حدث سياسي.

وتابع كارم “: أن الفترة القادمة تتطلب العمل وأن أي إجراء خاص بالرئيس السيسي سيكون من خلال مكتبه ومؤسسة الرئاسة وليس من خلال الحملة الانتخابية مشيرا إلى أن النتائج التي أعلنتها اللجنة الوطنية للانتخابات تؤكد المعدن الأصيل والوطني للشعب المصري.

وعن ترشحه لتولي منصب في الجهاز الإداري للدولة: قال إنه كان يتولى المسئولية في الحملة الانتخابية بدافع وطني وليس طمعا في أي منصب.