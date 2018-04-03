وقف جميع انشطة الحملة الانتخابية للسيسي في الداخل والخارج

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي
أعلن السفير محمود كارم المنسق العام لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف جميع أنشطة الحملة الانتخابية للرئيس السيسي في الداخل والخارج وحذر من الزج باسم الحملة الانتخابية في أي حدث سياسي.
وتابع كارم “: أن الفترة القادمة تتطلب العمل وأن أي إجراء خاص بالرئيس السيسي سيكون من خلال مكتبه ومؤسسة الرئاسة وليس من خلال الحملة الانتخابية مشيرا إلى أن النتائج التي أعلنتها اللجنة الوطنية للانتخابات تؤكد المعدن الأصيل والوطني للشعب المصري.
وعن ترشحه لتولي منصب في الجهاز الإداري للدولة: قال إنه كان يتولى المسئولية في الحملة الانتخابية بدافع وطني وليس طمعا في أي منصب.