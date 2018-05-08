السفير المصري بالمغرب يؤكد علي قوة العلاقات بين البلدين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

عقد سفير مصر بالمغرب أشرف إبراهيم؛ لقاء مع عدد من الاعلاميين ورؤساء تحرير الصحف وعدد من الباحثين والاكاديميين وممثلي وسائل الاعلام والهيئات الصحفية بالمغرب؛ بحضور المستشار الاعلامي للسفارة محمد فتوح مصطفى؛ وذلك بمقر إقامته بالرباط.

وخلال اللقاء حرص السفير أشرف إبراهيم؛ على تأكيد قوة العلاقات بين البلدين؛ وانهما تجاوزتا بلا رجعة الازمات المفتعلة؛ وإنهما ينسقان في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك؛ سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أو القضايا العربية وعمل الاتحاد الإفريقي وأجهزته؛ أن مواقف البلدين دائما ما كانت متوافقة وداعمة لبعضها البعض، وهناك حرص متبادل على تطوير العلاقات المشتركة وتعميق مسار التنسيق والتشاور وصولا لمستوى الشراكة الإستراتيجية بينهما.

وقال السفير المصري إن هناك الكثير من الملفات التي تنتظر لقاء قائدي البلدين لحسمها؛ وستمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بمختلف أبعادها؛ وعبر عن أمله لاستئناف اجتماعات اللجنة العليا المصرية – المغربية المشتركة، وهي الوحيدة التي تعقد على مستوى القمة؛ وكذلك الانتظام في عقد آلية التنسيق السياسي والإستراتيجي بين البلدين.

وفي الجانب الاقتصادي قدم سفير مصر رؤية جديدة لدفع علاقات البلدين تقوم على التكامل لا المنافسة؛ من خلال بناء نوع جديد من الشراكة يستند على تطور القطاع الخاص فيهما؛ وتشكيل مجموعات عمل مشتركة تعمل على دفع التعاون الاقتصادي؛ في إطار اللجنة العليا المشتركة؛ بحيث تقوم بتحديد قطاعات إستراتيجية لتطوير التعاون من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة ودعم التبادل التجاري؛ وكذلك تحقيق التكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية من خلال مشروعات مشتركة؛ والاستفادة من المزايا التي تتيحها اتفاقية أغادير واتفاقيات الشراكة الأوروبية الأورومتوسطية لتحقيق التكامل المنشود.

وحرص السفير أشرف ابراهيم؛ على تأكيد رغبته في التواصل الدائم مع الاعلاميين والصحفيين وصناع الرأي؛ مؤكدا انه يؤمن بالدبلوماسية الشعبية التي تتيح التعرف على طموحات الشعب المغربي من العلاقات مع مصر؛ وكيفية تطويرها في مختلف المجالات.

يذكر أن السفير أشرف إبراهيم بدأ حياته المهنية بالإدارة الافريقية في وزارة الخارجية عام 1990؛ والتي إلتحق للعمل بها عقب تخرجه من “كلية الاقتصاد والعلوم السياسية”؛ بجامعة القاهرة عام 1986؛ نال بعدها دبلوم “معهد الدراسات الدبلوماسية” عام 1990؛ وفي عام 1992 التحق للعمل في سفارة مصر بفرنسا؛ حيث حصل على دبلوم الادارة العامة من “المعهد الدولى للإدارة العامة” بباريس عام 1993؛ ثم درجة الماجستير في الاقتصاد الدولى من “جامعة السوربون” عام 1994؛ وكان عام 1996 فارقا في حياة إبراهيم؛ بإختياره عضوا في وفد التفاوض حول اتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية.

وسبق وتولي مناصب دبلوماسية رفيعة منذ إلتحاقه بوزارة الخارجية قبل أكثر من ربع قرن؛ حيث عمل مساعدا لوزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية؛ والممثل الشخصي للسيد رئيس الجمهورية فى لجنة تسيير “النيباد”؛ والمفاوض الرئيسي لمصر في المفاوضات الدولية حول “أجندة التنمية الدولية 2030″؛ وخطة أديس أبابا لتمويل التنمية الحكومية؛ الى أن عين سفيرا لمصر لدى المغرب؛ حيث تسلم مهام عمله في إكتوبر 2017.