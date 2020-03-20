السفير الكويتي يؤكد للزرفي دعم بلاده لجهود استقرار العراق وتقدمه وازدهاره

( المستقلة)… اجرى رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الجمعة، محادثات مع سفير دولة الكويت سالم الزمانان.

وأكد الزرفي خلال اللقاء على أهمية أن يلتحق العراق بمكانته في محيطه العربي والإقليمي، مبينا أن استقرار العراق يصب في صالح جميع الدول المجاورة والصديقة.

من جهته نقل السفير الزمانان تبريكات وتحيات أمير دولة الكويت للزرفي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

واعرف السفير عن دعم بلاده لجهود استقرار العراق وتقدمه وازدهاره، وأكد استعداد الكويت للمزيد من التعاون في الملفات المشتركة بين البلدين.( النهاية)