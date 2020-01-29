السفير العراقي يكشف عن حجم الاستثمارات العراقية بالاردن بنحو 18 مليار دولار

المستقلة / قال السفير العراقي في الاردن حيدر العذاري ان حجم الاستثمارات العراقية في الاردن يقدر بنحو 18 مليار دولار لافتا الى البلدين الشقيقين يعملان بوتيرة متناغمة ومتسارعة لتخطي حجم الاستثمارات العراقية في المكلة حاجز العشرين مليون دولار خلال السنتين القادمتين.

واكد العذاري ان الجهود تنصب في المرحلة الراهنة على زيادة حركة وحجم النقل والعبور عبر المنافذ الحدودية بين البلدين بما يسهم بزيادة حجم التجارة البينية بينهما.

واعلن السفير العراقي انه تم حل اشكالية وازمة الشاحنات الاردنية التي تنقل النفط العراقي الى الاردن وميناء العقبة لافتا الى انه يتم يوميا دخول عشرة الاف برميل من العراق الى الاردن وان توجيهات صدرت من وزير الداخلية العراقي بالسماح بدخول 300 شاحنة اردنية الى العراق يوميا

واكد السفير العذاري ان عمق العلاقات وتجذرها وتاريخها بين البلدين كفيل بحل اي ازمة او اشكالية طارئة انطلاقا من ثوابت ورسوخ هذه العلاقة التي تثبت على الدوام ان كل طرف ينظر الى مصلحة الاخر على انه مصلحته الخاصة وهو ما يدعو الى التفاؤل بعودة السوق العراقي كسوق مفضل للصناعة والتجارة الاردنية وبابة للتصدير الخارجي.

ودلل العذاري على عمق وروسخ العلاقات الاردنية العراقية في المجالات كافة على وجود حوالي تسعة الاف طالب عراقي يدرسون في الجامعات الاردنية فيما يعمل 247 استاذ جامعي عراقي في الجامعات الاردنية.