السفير العراقي في مصر يلتقي مدير مكتب مصر للانتخابات العراقية

(المستقلة)/ القاهرة – وليد الرمالي/..التقى سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية حبيب الصدر, اليوم الثلاثاء، مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية – مكتب مصر حازم قاسم وأعضاء المكتب المعني بالإشراف على سير العملية الانتخابية التشريعية المزمع اقامتها يوم الثاني عشر من مايو/ ايار 2018 المقبل .

واكد الصدر في مستهل اللقاء تسخير كافة الجهود والطاقات والامكانات المُتاحة بُغية إنجاح سير العملية الانتخابية وضمان مشاركة أكبر عدد من أبناء الجالية العراقية المقيمة في مصر في هذا “العرس الانتخابي” ضمن إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس النواب العراقي 2018