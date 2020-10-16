السفير البريطاني في العراق يؤكد على المحافظة على التراث العراقي من خلال عدة قرارات

السفير البريطاني في العراق يؤكد على المحافظة على التراث العراقي من خلال عدة قرارات

المستقلة_ سرى جياد/ عبر السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي عن إعجابه بإرث العراق الثقافي .

وأكد أن المملكة المتحدة سوف تستخدم صندوق التراث الثقافي للمساعدة في الحفاظ على التراث العراقي ، وقال في تدوينته على حساب تويتر “‏أن للعراق أرث ثقافي غني بشكل لايصدق. كان لي الامتياز بزيارة مدينة خنس الآشورية حيث استمعت للدكتور حسن قاسم عن الحضارة الآشورية. ستستخدم المملكة المتحدة صندوق التراث الثقافي للمساعدة في الحفاظ على التراث العراقي الغني”.