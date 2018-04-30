السفير الايراني: العراق أرض الصداقة وليس ساحة للخلاف مع الولايات المتحدة

(المستقلة)..أعلن السفير الإيراني اريج مسجدي، أن حجم التبادل التجاري السنوي بين العراق وإيران بلغ 6 مليارات ونصف المليار دولار، مشددا على أن العراق “أرض الود والصداقة والمحبة مع الجمهورية الإسلامية” وليست ساحة للاختلاف مع الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة “الزوراء” الصادرة عن نقابة الصحفيين العراقيين عن مسجدي قوله إن “حجم التبادل التجاري السنوي بين العراق وإيران بلغ 6 مليارات ونصف المليار دولار، اضافة الى كهرباء بقيمة 60 مليون دولار شهريا، فضلا عن غاز يصل الى بغداد ويقوم بتشغيل 3 محطات طاقة”.

وأوضح مسجدي، أن “حجم الغاز الايراني المصدر الى العراق يوميا يبلغ مابين 7 – 14 مليون متر مكعب، وهناك انبوب بين عبادان والبصرة سينتهي العمل به خلال 3 أشهر، وعندها يصل حجم تبادل الغاز يوميا الى 25 مليار متر مكعب”.

واشار الى، أن “6 ملايين زائر يسجلون سنويا بين البلدين، وهو عدد ممتاز”، مشيرا الى أن “علاقات طهران جيدة مع جميع المسؤولين والاحزاب والكتل في العراق، وليست لديها أية مشكلة”.

وأكد مسجدي، أن “حدود البلدين البالغ طولها حوالي 1300 كم آمنة تماما وتعد من المنافذ الحيوية بين البلدين”، مشيرا الى أن “العراق ارض المقدسات ويجب بذل أقصى الجهود لتلاحم الشعبين”.

وشدد على أن “العراق هو ارض فريدة التاريخ من حيث الموقع المميز والاستراتيجية في المنطقة، وهو محل التواصل بين المنطقة والعالم، وبلد ثري فيه ثروة انسانية وشعراء وادباء وعلماء”، لافتا الى أن “العدد الكبير للصحفيين في العراق يدل على أهميته”.

وأشار الى أن “العراق يمكن أن يكون أقوى واجمل بلد في العالم، وإذا حلت الاختلافات فيه يكون كل شيء على مايرام”، مؤكدا “أهمية حل الخلافات بين العرب والكرد والشيعة والسنة وجميع المكونات الاخرى فهم متحدون وكلهم عراقيون”.

وبين مسجدي، أن “إيران فيها 50 طائفة، لكن كلهم ايرانيون، والجمهورية الإسلامية هي أصدق واخلص الاصدقاء للعراق ونحن على مدى التاريخ جاران، ونحن مسرورون بوقوفنا الى جانب العراق في أصعب الاوقات”.

وبخصوص موقف طهران من الولايات المتحدة في العراق، قال مسجدي، “لدينا اختلافات مع بعض الدول مثل الولايات المتحدة، لكن ارض العراق ليست ساحة لاختلافاتنا مع الدول الأخرى، خلافاتنا مع الدول الاخرى نحلها في مكان ثان، والعراق ارض الود والصداقة والمحبة مع الجمهورية الإسلامية”.

وشدد مسجدي بالقول، “لا نطمع بشبر واحد في اراضيكم، لأن ايران قارة والعراق كبير لا نحتاج الى اراضي بعضنا البعض، لكن نحتاج الى الصداقة والود بين الشعبين، والبلدين بحاجة الى صداقة بعضهما واتمنى توطيد العلاقات بينهما”.