السفير الاندونيسي يدعو شركات بلاده للاستثمار في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. دعا السفير الاندونيسي لدى العراق بابنانج انتاريكسو ، مساء الثلاثاء، شركات بلاده الاستثمار والعمل في محافظة كربلاء .

وقال انتاريكسو لـــ ( المستقلة ) على هامش زيارته محافظة كربلاء ، إن “المحافظة تتمتع بأستقرار إمني عالي المستوى “. وأضاف ، دعونا “الشركات الاندونيسية للاستثمار في كربلاء حسب طلب الحكومة المحلية “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي لـــ ( المستقلة ) عند لقائه السفير الاندونيسي إن “المحافظة بحثتت سبل التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية ما بين الجانبين “.

وأضاف دعونا “الشركات الاندونيسية الرصينة للعمل والاستثمار في كربلاء ، من خلال توفير التسهيلات اللازمة وتذليل كافة المعوقات “.