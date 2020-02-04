السفير الإيراني يكشف مضمون رسالة سليماني قبل اغتياله

المستقلة/ كشف السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي، عن مضمون الرسالة التي كان يحملها قائد فيلق القدس السابق الفريق قاسم سليماني قبل اغتياله.

وقال مسجدي في مقابلة رصدتها المستقلة إن “سبب مجيئ سليماني الى العراق هو لإيصال رسالة تمثل موقف طهران من مبادرة العراق”.

لافتاً الى أن “الرسالة كانت تتضمن رؤية إيران في محاربة الإرهاب ونشر السلام والأمان والمحبة وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة”.

وأضاف أن “طهران ترحب بدور العراق الساعي لحلحة القضايا العالقة بين إيران والسعودية وقضايا المنطقة”، مبيناً أن ” الحكومة العراقية لعبت دوراً بناءً في المنطقة ونرحب بأي جهد لخفض التوتر”.

وأشار مسجدي الى “رغبة بلاده بتسوية الخلافات والتحديات بين إيران والإمارات العربية المتحدة والسعودية بأسرع وقت ممكن” مؤكداً “ترحب حكومته بأي جهد لحل تلك المشكلات سواء من العراق أو أي دولة أخرى في المنطقة “.

وجدد السفير الإيراني “دعم بلاده للاستقرار في العراق” مؤكداً “ترحيب طهران بتكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل حكومة جديدة تلبي طموح وتطلعات الشعب العراقي”.