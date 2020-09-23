السفير الإيراني في بغداد : العراق يمنع دخول جميع الزوار بسبب كورونا

المستقلة / متابعة /- وجّه السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، تحذيرا للإيرانيين يطالبهم بعدم التوجه إلى الحدود العراقية، مؤكدا أن العراق منع دخول جميع الزوار الأجانب بسبب جائحة كورونا.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية “فارس”، اليوم الأربعاء، : “ان سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، دعا المواطنين الإيرانيين إلى عدم التوجه إلى الحدود العراقية بأي شكل من الأشكال”.

وتابع: “الحكومة العراقية منعت دخول جميع الزوار الأجانب هذا العام”.

وقال السفير الايراني في بغداد، قبل أيام، إن عدم استقبال الزوار الأجانب في العراق ليس له طابع سياسي، مضيفا: الغرض منه فقط هو الحفاظ على صحة وسلامة الزوار خاصة الإيرانيين .