السفير الأمريكي يؤكد للاعرجي: مستمرون بدعم الحكومة لتخطي التحديات

المستقلة/- بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر ، فيما أكد السفير الأمريكي استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، والمساعدة في تخطي التحديات الراهنة.

وذكر بيان لمكتب الاعرجي وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين انه جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات، والسبل الكفيلة بتطوير العلاقة المتنامية بين بغداد وواشنطن .

وأكد السفير الأمريكي استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، والمساعدة في تخطي التحديات الراهنة.

من جانبه أشار الاعرجي للسفير الأمريكي، يجب ان تشهد المرحلة الحالية مزيدا من الاستقرار والهدوء لتنعم المنطقة والعالم بالأمن والاستقرار.

وكشفت صحيفة واشنطن بوست امس الأحد نقلاً عن دبلوماسي، أن امريكا قد تغلق السفارة في بغداد لمدة تسعين يومياً، وذلك في اعقاب تحذير وزير الخارجية مايك بومبيو، العراق بشكل سري من أن بلاده ستغلق سفارتها في بغداد، إذا لم تتحرك الحكومة العراقية لوقف هجمات الفصائل المدعومة من طهران على المصالح الأميركية.(النهاية)