السفارة الكورية : ننتظر نتائج التحقيق بشأن وفاة مدير شركة دايو

المستقلة .. أكدت سفارة كوريا الجنوبية في بغداد بأنها تنتظر نتائج التحقيق الذي تجريه وزارة الداخلية العراقية بشأن وفاة مدير شركة دايو للإنشاءات المنفذة لمشروع مياء الفاو الكبير.

وقال بيان عن السفارة انها علمت السفارة الكورية في الساعة التاسعة صباح اليوم (9 من أكتوبر)بوفاة مدير شركة دايو للإنشاء المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير .

وفي الوقت الذي قدمت تعازيها لأسرته وزملائه، أعربت عن شكرها و تقديرها للاهتمام الذي ابداه الجمهور العراقي بخبر الوفاة.

وأشار البيان الى أن السفارة التي تم ابلاغها بقيام وزارة الداخلية العراقية بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الحادثة “المؤلمة” ، تنتظر “أن تظهر النتائج بعد إكمال التحقيقات”.

وأعربت السفارة عن رجائها من جميع وسائل الاعلام “أن تتجنب نشر الشائعات و الاخبار غير الحقيقية” كما ترجت “عدم تداول و نشر صور جثمان الضحية احتراما له ولعائلته”.

وأشار البيان الى تصريح وزارة النقل العراقية بشأن الاستمرار على تقديم دعمها ومساعدة شركة دايو للإنشاء لأنجاح مشروع ميناء الفاؤ الكبير التي تعاقدت مع وزارة النقل والشركة في المستقبل القريب.