السفارة العراقية : إعادة العراقيين مرهون بموافقة الحكومة الاوكرانية

(المستقلة).. قالت السفارة العراقية في أوكرانيا ان مسألة إعادة العراقيين من هناك تتعلق بموافقة الحكومة الأوكرانية، مبينة انها اتخذت الإجراءات اللازمة لذلك.

وذكر بيان عن السفارة تلقت (المستقلة) نسخة منه أن السفير العراقي المعتمد لدى اوكرانيا وجه جميع موظفي القسم القنصلي في السفارة باستقبال اتصالات ابناء الجالية في اوكرانيا يومياً، لتسجيل اسماء وعناوين وارقام هواتف الراغبين بالعودة الى العراق، ليتسنى للسفارة بعد ذلك التنسيق مع خلية الازمة العراقية والخطوط الجوية العراقية لترتيب عودتهم الى العراق.

وأشار الى ان الجانب الاوكراني متشدد للغاية فيما يتعلق بمنح التصاريح الجوية لهبوط واقلاع اية طائرة من اراضيه ويفرض اجراءات غاية في التعقيد قبل منح التصاريح لاي دولة واي طائرة، ولم يستثن من تلك الاجراءات سوى الطائرات التابعة للامم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة على اراضيه.

واكد ان السفارة على اتصال مستمر بالجهات الاوكرانية المعنية بالتصاريح الجوية وحركة الطائرات، حيث ارسلت اكثر من مذكرة رسمية الى الجهات الاوكرانية ترجوهم فيها السماح لهبوط الطائرة العراقية وتسهيل عودة العراقيين من كييف الى بغداد، لكن الجهات الاوكرانية لم ترد على مذكرات السفارة لغاية صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 21 نيسان 2020.

وأوضح البيان ان عدد العراقيين في اوكرانيا الراغبين بالعودة الى العراق بلغ 225 مواطناً حتى هذه اللحظة. و”ما زلنا بانتظار الرد الرسمي من الجانب الاوكراني لتحديد موعد معين لهبوط الطائرة العراقية ومن ثم اقلاعها من مطار كييف الدولي، كون السفارة لا يمكنها باي شكل من الاشكال فرض موقفها على الجهات الاوكرانية المعنية بموضوع التصاريح الجوية، كون الموضوع شأن سيادي اوكراني مطلق”.

وأعربت السفارة عن استغرابها من احدى وسائل الاعلام “التي تناقلت معلومات غير صحيحة، دون دليل او تدقيق بشأن موضوع البحث”.

ودعت وسائل الاعلام الى “تحري الدقة في نشر المعلومات، كون السفارة بيت لجميع العراقيين وتستقبل اتصالاتهم على مدار الساعة وتقدم ما بستطاعتها تقديمه ضمن صلاحياتها المرسومة”.