السفارة السورية في الأردن توقف عملها

المستقلة /أعلنت السفارة السورية في الأردن ، عن توقف عملها اعتبارا من الأحد ، وحتى إشعار آخر.

وقالت السفارة عبر صفحتها على موقع فيسبوك: “في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لوقف انتشار فيروس كورونا، وإنفاذا لأمر حظر التنقل والتجول في الأردن، ولمعايير السلامة العامة ستتوقف السفارة عن العمل اعتبارا من يوم الأحد 22/3/2020، وحتى إشعار آخر”.

ودعت السفارة أبناء الجالية العربية السورية إلى احترام، وتنفيذ القرارات والإجراءات التي تتخذها السلطات الأردنية لمواجهة الفيروس.