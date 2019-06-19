السفارة السعودية توافق على منح تأشيرة الحج من بغداد

(المستقلة).. اعلنت هيئة الحج والعمرة عن توصل رئيسها خالد العطية لأتفاق مع السفير السعودي عبد العزيز بن خالد الشمري على منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من السفارة السعودية في بغداد .

وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في تصريح اليوم، ان” العطية التقى السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري وجرى الاتفاق على ان يكون منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من مقر السفارة في بغداد بعد انقطاع استمر لأكثر من 30 عاما”.

وأضاف ان” الهيئة بذلت جهودا كبيرة لأجل ان يكون منح التأشيرات للحجاج من بغداد، لتسهيل هذه العملية وكسب الوقت والتكلفة والجهد التي كانت تبذلها الهيئة في كل عام، حيث كانت التأشيرات تمنح من العاصمة الأردنية عمان”.

وقدم العطية شكره للسفير السعودي عبد العزيز الشمري لمساهمته الكبيرة في اتخاذ هذه الخطوة المهمة التي تعزز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة العربية السعودية، وتخفيف العبء على الهيئة.