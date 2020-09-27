السفارة الاميركية في بغداد : ستجري سلسلة اختبارات لمعدات الطوارئ خلال اليومين القادمين

المستقلة / – اعلنت السفارة الاميركية، انها ستجري سلسلة اختبارات وسيصل صوت الإنذارات بالخطر وصفارات الإنذار.

وقالت السفارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه انه اليوم الاحد، “خلال اليومين القادمين، ستُجري السفارة الامريكية سلسلة من الاختبارات التي تشمل معدات وإجراءات الطوارئ خاصتنا، سيصل صوت الإنذارات بالخطر وصفارات الإنذار وغيرها من أنواع الضوضاء الى السكان المقيمين في المناطق المُحيطة بالسفارة عند اجراء هذه التدريبات”.

وقدمت السفارة “اعتذارها عن أي ازعاج قد ينجم عن ذلك”.