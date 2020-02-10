السفارة الاميركية في بغداد : التظاهرات المقبلة تكون قرب مطار و المنطقة الخضراء

المستقلة … اصدرت السفارة الاميركية في بغداد، الاثنين، تنبيها بشأن تظاهرات قد تنطلق في بغداد والنجف، فيما دعت المواطنين الأمريكيين الى عدم الاقتراب من السفارة بالعاصمة.

وقالت السفارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه انه “وفقًا للتقارير، من المتوقع أن تجري مظاهرات وفعاليات ومواكب واسعة النطاق في بغداد في الفترة من 11 إلى 13 شباط ، وكذلك في النجف في 14 شباط”.

واضافت ان “العمليات القنصلية العامة في بغداد لا تزال معلقة”، داعية “المواطنين الأمريكيين الى عدم الاقتراب من السفارة”.

واكدت ان “القنصلية الأمريكية العامة في أربيل مفتوحة للتأشيرات ومواعيد خدمات المواطن الأمريكي، بما في ذلك إصدار جواز السفر”.