السفارة الامريكية في العراق تصدر تنويه الى سكان بغداد

المستقلة/- نوهت السفارة الامريكية في العاصمة العراقية بغداد، عن عزمها تشغيل صافرات الانذار لغرض الاختبار، مقدمة اعتذارها للسكان عن اي ازعاج أو ضوضاء قد تصدر خلال تلك العملية.

وقالت السفارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاحد ، إنها “ستجري خلال اليومين القادمين، سلسلة من الاختبارات التي تشمل معدات وإجراءات الطوارئ خاصتنا”.

واضافت أن “صوت الإنذارات بالخطر وصفارات الإنذار وغيرها من أنواع الضوضاء ستصل الى السكان المقيمين في المناطق المُحيطة بالسفارة عند اجراء هذه التدريبات”.

وتقدمت السفارة “باعتذارها عن أي ازعاج قد ينجم عن ذلك”.

وتقع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بغداد، في المنطقة الخضراء وسط العاصمة، وهي أكبر سفارة بنيت في العالم من حيث المساحة والتكلفة المادية، حيث تفوق مساحة الفاتيكان، ومجالها أكبر 6 مرات من مساحة مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأكبر 2/3 حجما من منتزه ناشونال مول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وهي أكبر 10 مرات على الأقل من أي سفارة أمريكية أخرى في العالم. (النهاية)