السفارة الامريكية تعلن عن فتح التقديم لبرنامج فولبرايت للعام 2020-2021

(المستقلة)..اعلنتّ السفارة الامريكية في بغداد عن فتح باب التقديم لبرنامج فولبرايت للتَميُز والتفوق الاكاديمي للعام 2020-2021 لفترةٍ اقصاها حتى الـ 15 من آذار 2020.

ويقدم هذا البرنامج الفرصة لمدرسي المدراس الثانوية العراقيين لقضاء 6 اسابيع في مؤسسة مضيفة في الولايات المتحدة لمراقبة الفصول الدراسية وتبادل خبراتهم مع المعلمين والطلاب في الجامعة والمدارس الثانوية المحلية.

يذكر ان ترشيح المدرسين للمشاركة في برنامج الفولبرايت سيتم استناداً إلى خبراتهم التعليمية والتدريب الأكاديمي والقيادة والخبرة المهنية.

وتعتمد عملية الاختيار على الجدارة؛ وتكون استمارات التقديم متوفرة لمدرسي المدارس الثانوية العراقيين العاملين بدوام كامل مع خبرة تعليمية لا تقل عن خمس سنوات.

ويجب على المتقدمين إثبات كفاءتهم في اللغة الإنكليزية نُطقاً وكتابةً، ويكون حقل التركيز في أحد مجالات الدراسة التالية: اللغة الإنكليزية أو اللغة الإنكليزية كلغة أجنبية (EFL) أو الرياضيات أو العلوم أو الدراسات الاجتماعية بما في ذلك مدرسي التعليم الخاص في تلك المواد ممن يعمل في مؤسسة تخدم في المقام الأول السكان المحليين.

وبالامكان الاطلاع على معلومات مُفصلة حول البرنامج بما في ذلك متطلبات الأهلية وامكانية التقديم الالكتروني عبر الإنترنت على الموقع التالي: https://iq.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/teaching-excellence-achievement-program-tea/

يذكر أن استمارات التقديم يجب أن تسلم قُبيل الـ 15 من آذار 2020.