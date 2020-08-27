السفارة الامريكية تدين الهجوم على عجلات تابعة للأمم المتحدة بالعراق

المستقلة /- ادنت السفارة الاميركية في بغداد ، الهجوم الذي استهدف عجلات تابعة للأمم المتحدة بالعراق، فيما دعت جميع الأطراف في العراق إلى احترام القانون والسماح لعُّمال الإغاثة بالعمل بحرية وأمان.

وقالت السفارة في بيان تلقت “المستقلة”نسخة منه اليوم الخميس ،”ندين الهجوم الذي طالَ أمس عجلات تابعة للأمم المتحدة والتي تؤدي مهمة إنسانية في شمالي العراق”، مبينة ان “السكان الأكثر هشاشةً في العراق يعتمدون على الأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية الأخرى لمساعدتهم من انعدام الأمن الغذائي ومنهم اللاجئين والعائدين إلى ديارهم والنازحين”.

ودعت السفارة “جميع الأطراف في العراق إلى احترام القانون والمعايير الإنسانية الدولية والسماح لعُّمال الإغاثة بالعمل بحرية وأمان في الوقت الذي يضطلعون فيه وشركاؤهم العراقيون بأعمال الاستجابة الإنسانية المُهمة”.