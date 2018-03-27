السفارة الامريكية تتهم ايران باستعمال العراق لاضعاف الحكومات

(المستقلة)… أكد السفير الاميركي في العراق دوغلاس سيليمان، اليوم الثلاثاء، رفض بلاده اي تدخلات خارجية اقليمية ودولية في الشأن العراقي.

وقال سيليمان في مؤتمر صحفي ان “على جميع الدول المحيطة بالعراق والعالم احترام سيادة العراق”، مضيفا “لا نود رؤية اي تدخل او تورط اي جيران بالشؤون العراقية التي يجب التعامل معها من قبل الحكومة العراقية”.

واضاف “نحن قلقون من التدخلات الايرانية التي تضعف من السيادة العراقية، ونعتقد ان ايران تستعمل العراق ضمن مخططاتها لاضعاف الحكومات غير الصديقة لايران”.

وابدى سيليمان تفاؤلا بسياسة العراق الجديدة مع محيطه، مردفا “من خلال الكلام مع مختلف المسؤولين يقولون اننا لا نريد ان نصبح ساحة معركة بل نريد ان نكون جسراً للتفاهم بين دول الخليج وايران، وانا متشجع مما نسمعه”. (النهاية)