السفارة الأمريكية ببغداد تفتح مشروعا لمساعدي تدريس اللغات الأجنبية

(المستقلة)… اعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد عن فتح باب التقديم لبرنامج فولبرايت لمساعدي تدريس اللغات الأجنبية (FLTA) وان آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم 30 حزيران 2018.

ويمكن الاطلاع على معلومات مفصلة عن البرنامج والأهلية وإجراءات التقديم في موقع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد التالي:

برنامج فولبرايت لمساعدي تدريس اللغة الأجنبية (FLTA) هو برنامج من دون شهادة ولمدة تسعة أشهر يتيح لمدرسي اللغة الإنكليزية فرصة صقل مهاراتهم التدريسية ورفع مستوى كفاءتهم في اللغة الإنكليزية وتوسيع نطاق معرفتهم بثقافة ومجتمع الولايات المتحدة الأمريكية.

من خلال برنامج مساعدي تدريس اللغة الأجنبية، تستضيف الجامعات والكليات الأمريكية التدريسيين الذين سيعملون كمساعدين في صفوف تعليم اللغة العربية من أجل بناء مهاراتهم في مجال التدريس وتسليط الضوء على وسائل التدريس في الولايات المتحدة الأمريكية.

لا بد أن يكون المتقدمون من بين مدرسي اللغة الإنكليزية في أوائل مسيرتهم المهنية أو في مرحلة التدريب كي يغدوا مدرسين للغة الإنكليزية ومن حملة شهادة البكالوريوس بحلول الأول من حزيران من العام 2018.

يجب على المتقدمين لهذا البرنامج أن يتقنوا اللغة الإنجليزية بطلاقة ومن لم يقوموا سابقاً بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية أو لهم زيارة محدودة لها وأن يكونوا مواطنين عراقيين مقيمين في العراق. تتكفل وزارة الخارجية الأمريكية بالتمويل الكامل لسفر المشاركين ودفع تكاليف البرنامج والتأمين الصحي والسكن وتكاليف المعيشة الملائمة.

للمزيد من المعلومات، قم بارسال إيميل الى العنوان التالي: FulbrightIraq@state.gov أو الاتصال بـرقم الهاتف: 07704431572. (النهاية)