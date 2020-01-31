السعودي عبد الله عبد العزيز يطلب فرصة

(المستقلة)..أطلق الفنان السعودي ونجم ستار أكاديمي “عبدالله عبدالعزيز” أغنية جديدة بعنوان ( عطني فرصة ) من كلمات الشاعرة “نون” ، ألحان “تركي الشريف” ، توزيع “رمسن جورج”.

و تم طرح الأغنية على قناة صولو اف ام في اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ، وحققت نسب مشاهدة عالية بعد أيام قليلة من طرحها.

ويقول مطلع الأغنية ( عطني فرصة اشرح اللي صار ، لا تتهمني قبل تسمع موقفي ، إفهم إنه شي طبيعي لو أغار ، ما يغار إلا حبيب لك وفي )

يذكر أن الفنان عبدالله عبدالعزيز حقق نجاحات متواصلة منذ ظهوره في برنامج ستار أكاديمي وطرح العديد من الأعمال الناجحة منها “حذروني” ، “اقري كفي” ، “متمسك فيك” ، “حبك غير” وغيرها من الأعمال التي تعاون فيها مع نخبة من أهم شعراء وملحنين الوطن العربي.

رابط الأغنية