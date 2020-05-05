السعودية: 1595 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)…أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت بين 14% في الإناث و86% في الذكور، و92% من الحالات الجديدة لبالغين بينما 2% فقط بين كبار السن و6% بين الأطفال، ويرتفع إجمالي المصابين في المملكة إلى 30251.

إلى ذلك، أضاف المتحدث باسم الصحة السعودية خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول كورونا، أن الحالات النشطة بلغت 24620، بينما الحالات الحرجة 134 شخصاً.

كما أعلن المتحدث باسم الصحة السعودية، تسجيل 955 حالة تعافي جديدة لترتفع حصيلة الشفاء إلى 5431.

وقال إن مجمل عدد حالات الوفاة في المملكة بلغ 200 حالة بعد تسجيل 9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وشدد المتحدث باسم الصحة على ضرورة البقاء في المنزل لتفادي العدوى.

كانت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية قد كشفت في تقرير لها أن السعودية نجحت في التعامل مع فيروس كورونا، وباتت من أقل الدول التي نسبة الوفيات فيها ضئيلة جداً مقارنة بعدد الإصابات وعدد السكان.

وأرجعت الأسباب إلى الفحص الواسع ومعدل الأعمار وقدرات العناية المركزة، مشيرة إلى أن هذه هي العناصر الرئيسية التي أسهمت في انخفاض أعداد الوفيات لدى السعودية.( النهاية)