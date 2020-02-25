السعودية.. 11 أمرا ملكيا بتغييرات في الوزراء والهيئات

السعودية.. 11 أمر ملكي بتغييرات في الوزراء والهيئات

(المستقلة) ممدوح بليغ/ أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عددا من الأوامر الملكية، تشمل تغييرات في أسماء بعض الوزراء والوزارات، وإعفاء وزراء من مناصبهم.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية «واس»، بأن الأوامر أقرت تعيين عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرا للرياضة، إلى جانب إعفاء وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة من منصبه وتكليف وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.

كما شملت الأوامر الملكية تعيين أحمد بن عقيل الخطيب وزيرا للسياحة، وخالد بن عبد العزيز الفالح وزيرا للاستثمار.

وفيما يتعلق بالتغييرات التي شملت أسماء الوزارات، فقد أشارت «واس» إلى ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل اسمها ليكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كذلك نصت الأوامر الملكية على تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم وزارة الاستثمار، وتعديل اسم وزارة التجارة والاستثمار ليصبح وزارة التجارة، والهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة، وتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم وزارة السياحة.

كما يستمر العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة المشار إليها، على الوزارات المشار إليها.