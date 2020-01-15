السعودية وسوريا يتأهلان لربع نهائي كأس آسيا للشباب

المستقلة / حسام الدين جمال / فاز المنتخب السعودي بهدف دون رد على نظيره السوري، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا للشباب تحت 23 عاما، ليتأهل المنتخبان سويا إلى الدور ربع النهائي.

أحرز فراس البريكان الهدف الوحيد في الدقيقة 80 من المباراة التي أقيمت بملعب “تاماسات” الدولي في تايلاند التي تستضيف النسخة الحالية من البطولة.

الفوز رفع رصيد منتخب السعودية إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما احتل المنتخب السوري المركز الثاني، مستفيدا من تعثر نظيره القطري في الجولة ذاتها.

وتعادل منتخب قطر مع اليابان بهدف لمثله، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره التايلاندي في الدور المقبل، فيما ضرب منتخب سوريا موعدا مع أستراليا.

يذكر أن أصحاب المراكز الـ3 الأولى بالبطولة الآسيوية سيتأهلون إلى أولمبياد طوكيو 2020.