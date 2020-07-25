السعودية: مقتل شيخ قبيلة الدواسر بظروف غامضة

نعى حساب “قبيلة الدواسر” الشيخ محمد بن مران بن قويد، الذي توفي مقتولا في ظروف غامضة.

وغرد الحساب “ببالغ الحزن والمواساة تلقينا خبر وفاة الشيخ محمد بن مران بن قويد نسأل الله جل وعلا في هذه الأيام المباركه ان يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضا من رياض الجنة”.

وأضاف الحساب “عزاؤنا لقبيلة الدواسر عامه وآل قويد خاصه ولجميع محبيه. لاتنسوه من دعواتكم”.

وشارك سعوديون عبر هاشتاغ #محمد_بن_مران_بن_قويد في “تويتر” بنعي الشيخ داعين له بالرحمة والمغفرة.

الشيخ محمد بن مران، هو عقيد سعودي كما أنه أحد شيوخ قبيلة الدواسر وأسس مؤسسة خيرية اجتماعية تحمل اسمه.