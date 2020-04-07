السعودية: محاصرة كورونا قد تحتاج لما بين 4 أشهر وسنة

( المستقلة)… أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، الثلاثاء، أن الدولة تعاملت مع أزمة كورونا بمنتهى الشفافية والوضوح. وقال خلال مؤتمر صحافي إن الدولة لم تقصر في تلبية جميع الميزانيات المرفوعة لمكافحة الفيروس المستجد، مؤكداً أنه تمت الموافقة على تخصيص 7 مليارات ريال إضافية لمكافحة كورونا.

كما أعرب عن أسفه لعدم تعامل البعض مع تلك الأزمة الصحية بالجدية الكافية، مضيفاً أن معدل الحركة المرورية لا يزال مرتفعاً وهذا لا يحقق الهدف المطلوب.

وأشار إلى أن البعض لم يلتزم للأسف بمنع التجمعات والمخالطة. كما نبه إلى أن ارتفاع الإصابات قد يصل إلى مستوى يفوق طاقة القطاع الصحي. وأوضح أن محاصرة الإصابات قد تحتاج لمدة بين 4 أشهر وسنة.

إلى ذلك، شدد على أن ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا يعتمد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وأوضح أن تهاون البعض في الالتزام بالإجراءات سيرفع عدد المصابين في المملكة.

لحظة حاسمة

كما قال: “للأسف البعض من أفراد المجتمع لم يطبق شعار “كلنا مسؤول”، ولم يأخذوا التعامل مع خطورة الوباء بالجدية الكافية، كما أنهم لم يلتزموا بما يصدر من تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة والتجمعات، وكلكم شاهدتم مثل تلك الممارسات والسلوكيات في الأيام الماضية من البعض، التي تدل على أننا بحاجة لاتخاذ إجراءات أخرى تحمينا وتحمي المجتمع من هؤلاء، حيث نقف اليوم أمام لحظة حاسمة في رفع استشعارنا كمجتمع للمسؤولية، والمساهمة جميعاً بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشار هذه الجائحة، وإلا فإن التوقعات في قادم الأيام لا تشير إلى أن أرقام الإصابات في تناقص بل في تزايد مستمر.”

200 ألف إصابة في حدها الأعلى

وأكد أن “ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون الجميع والتزامهم بالإرشادات والتوجيهات”. وتابع: “ومن مبدأ الشفافية التي نحن ملتزمون بها، أشارككم نتائج أربع دراسات مختلفة قام عليها خبراء سعوديون ودوليون متخصصون في مجال الأوبئة، حيث توقعت هذه الدراسات أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولاً إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى، ولا شك أن التزامنا بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل من أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى فيما عدم الالتزام سيؤدي إلى ارتفاع هائل في أعداد الإصابات”.

من جهته أوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، أن 203 حالات سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، أضيفت لها مجموعة جديدة اليوم ليصل الإجمالي إلى 2795 حالة في المملكة.( النهاية)