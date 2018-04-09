السعودية في مهرجان “كان” للمرة الأولى

(المستقلة).. أعلن وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد، الاثنين، مشاركة المملكة في مهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2018 لأول مرة، بتقديم مجموعة من الأفلام القصيرة.

وقال الوزير بعد محادثات مع وزيرة الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسين، أثناء زيارة إلى فرنسا مرافقا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “نحن سعداء أيضا أنه اتفقنا مع معالي الوزيرة على أن تكون هناك مشاركة رسمية في مهرجان كان لأول مرة”.

ووقع العواد عددا من مذكرات التفاهم مع الوزيرة الفرنسية، تسهم في تعزيز المجالات الإبداعية في الأدب والموسيقى والفنون وصناعة الأفلام والمسرح.