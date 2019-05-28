السعودية: عدم حدوث الحرب يتوقف على السلوك الايراني

(المستقلة)..أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، أن الجميع يأمل في عدم حدوث حرب، مستدركا بالاشارة الى أن ذلك يتوقف على السلوك الإيراني.

وقال المعلمي، في حوار مع صحيفة “اندبندنت عربية”:”آمل في أن لا نكون ماضين إلى حرب، فهي لا تعود بالمصلحة على أحد، فما “الحرب إلا ما علمتم وذقتمُ” كما يقول الشاعر العربي، بمعنى أنها ليست أمرا سهلا ميسورا، واتخاذ القرار بخوضها من أخطر القرارات التي يمكن أن يتخذها أي قائد أو مسؤول، وأنا على ثقة بأن قادة المملكة العربية السعودية لا يرغبون في الحرب، ولكن كما قال الأمير سعود الفيصل رحمه الله قبل وفاته بأشهر قليلة “نحن لا نرغب في الحرب ولكن إذا فرضت علينا فنحن رجالها”، وهذا هو نهج المملكة العربية السعودية.

وأضاف: “أما العنصر المشترك في كل الأحداث الحالية وفي كل التوتر القائم حاليا فهو السلوك الإيراني في المنطقة”، مشيرا إلى أن “السلوك الذي بدأ منذ العام 1979بهدف فرض السيطرة والهيمنة وتصدير الثورة ونشر العقيدة الأيدلوجية التي تنتمي إليها القيادة في إيران، ويستهدف المنطقة العربية ويرى ساحتها متاحة لمثل هذه التدخلات ومثل هذه الأفكار”.

المصدر: Independent