السعودية: حظر تجول كامل في العيد

أعلنت المملكة العربية السعودية الثلاثاء استمرار جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورنا المستجد، حتى نهاية شهر رمضان ومنع التجول الكامل خلال الفترة من 23 وحتى 27 أيار الجاري.

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن مصدر في وزارة الداخلية قوله أنه تقرر في الفترة من يوم الخميس 14 أيار و حتى نهاية الجمعة 22 من الشهر نفسه، استمرار السماح بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة مع التأكيد على ضرورة تطبيق التدابير الاحترازية المعتمدة، واستمرار السماح بالتجول أثناء النهار لمدة 8 ساعات، تبدأ من الساعة 9 صباحًا وتنتهي عند الساعة 5 مساءً، في جميع مدن ومناطق المملكة، باستثناء مدينة مكة المكرمة.

وأكدت السلطات السعودية ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق التدابير الاحترازية المعتمدة، مشيرة الى استمرار منع التجول الكامل طيلة اليوم في مدينة مكة المكرمة، الى جانب استمرار منع الدخول والخروج من المناطق والمدن والأحياء التي صدر بشأنها قرارات عزل.