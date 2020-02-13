السعودية تنفي وجود لقاء مرتقب بين ولي العهد و«نتنياهو»

السعودية تنفي وجود لقاء مرتقب بين ولي العهد ونتنياهو: نقف بكل قوة وراء فلسطين

(المستقلة) ممدوح بليغ/ نفى وزير الخارجية السعودي يوم الخميس تقارير إعلامية عن اجتماع مُحتمل بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط تكهنات بخصوص تطبيع العلاقات بين البلدين، بحسب وكالة أنباء رويترز.

وقال الأمير فيصل بن فرحان لموقع قناة العربية المملوكة لسعوديين باللغة الإنجليزية ”لا خطط لعقد اجتماع بين السعودية وإسرائيل“ ردا على تقارير أحدها لصحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وأضاف ”سياسة السعودية واضحة جدا منذ بدء هذا الصراع. لا علاقات بين السعودية وإسرائيل، والمملكة تقف بكل قوة وراء فلسطين“.

ويركز اهتمام الدولتين بشكل متزايد على احتواء إيران مع اعتبارهما إيران تهديدا رئيسيا، لكن السعودية تؤكد على أن إقامة أي علاقات مع إسرائيل يتوقف على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب عام 1967، وهي الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها.