السعودية تلغي رسوم التكرار البالغة 533 $ على المعتمرين

(المستقلة)… أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن إلغاء رسوم تكرار العمرة والبالغة 2000 ريال سعودي (533 دولارا).

وقال بنتن إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر بحلول 2030.

وبلغ عدد المعتمرين من الخارج العام الماضي، نحو 6.8 مليون معتمر، حسب بيانات وزارة الحج السعودية.

وكانت السعودية فرضت في 2016 رسوما على العمرة الثانية وما بعدها بقيمة 2000 ريال لكل مرة، بعد تراجع إيراداتها بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عن مستويات منتصف 2014. (النهاية)