السعودية تقوم بدعوة “بشار الجعفري” لحفل في الأمم المتحدة بعد قطيعة

وتعد زيارة عبد النور ومراد إلى الرياض، الزيارة الرسمية الثانية من نوعها لوفد سوري، بعد مشاركة وزير التربية عماد العزب في فعالية بمدينة الرياض قبل فترة، منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية قطعت علاقاتها مع الحكومة السورية بعد أن قررت إغلاق سفارتها في دمشق وطرد السفير السوري من الرياض في يناير/كانون الثاني 2012 .